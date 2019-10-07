Заморозки ожидаются в среду в Симферополе

07.10.19 11:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 октября. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС России по Крыму предупреждает о заморозках в столице республики в середине текущей недели.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 9 октября в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус двух градусов", - говорится в распространенной в понедельник информации ведомства.

Как сообщалось, в минувшие выходные Крым попал под влияние холодного атмосферного фронта: прошли ливни, дул сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.