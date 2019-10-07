Почти 30 кг янтаря реализовано на аукционе для художников в Калининграде

07.10.19 11:57

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 октября. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" реализовало на аукционе 28,7 кг янтаря-сырца для художников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Всего на торги было выставлено 50 лотов общим весом 43,7 кг янтаря. В ходе аукциона реализовано 17 лотов общим весом 28,7 кг янтаря-сырца на сумму 352,5 тыс. рублей. В торгах принимали участие шесть представителей цеха художников", - отметил собеседник агентства.

Особенностью данного аукциона являлось большое количество лотов, которые были минимальными по весу - 150, 350 и 500 г.

В настоящее время комбинат продает янтарь на открытых аукционах для переработчиков янтаря, а также на электронной бирже "Санкт-Петербург". Так, в сентябре прошло 46 сделок, было продано 16,54 тонн янтаря на сумму 104,7 млн рублей.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только "Калининградский янтарный комбинат". В 2018 году добыча составила 500 тонны янтаря, что на 10,4% выше показателя 2017 года.