Крым в третий раз объявил тендер на покупку судна взамен арестованного Украиной "Норда"

07.10.19 12:02

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

7 октября. Interfax-Russia.ru - Компания "Морская дирекция" (подконтрольна Минтрансу Крыма) в третий раз объявила конкурс на покупку судна для керченского рыболовецкого колхоза, который весной прошлого года остался без своего единственного сейнера: "Норд" задержали украинские пограничники.

"Объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного судна "Норд". Условия конкурса и вся информация необходимая для участия размещена в Единой информационной системе в сфере закупок", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства транспорта Крыма.

По данным ведомства, в начале октября представители "Морской дирекции" встретились с работниками керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая. "Предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам судна "Норд", также предложено рассмотреть вопрос о трудоустройстве на планируемом к закупке сейнере", - отмечает Минтранс Крыма.

Структура Минтранса Крыма, согласно сайту госзакупок, дважды в этом году пыталась провести тендер с начальной (максимальной) ценой договора 22 млн рублей. Первый раз конкурс признали несостоявшимся, так как судно не соответствовало техническому заданию. Во второй раз конкурсная комиссия установила несоответствие цены предложения единственного участника закупки рыночной стоимости предлагаемого к продаже судна - разница составляла около 3 млн рублей.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, на время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). Херсонский городской суд затем отказал в продлении обязательства для капитана не посещать Крым.

Остальным членам экипажа "Норда" вменялась часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле 2018 года в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

11 февраля 2019 года стало известно, что Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января, вернулся с территории Украины в Крым. При этом представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян говорил, что капитан "Норда" официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и "административную границу" с Крымом.

Оболонский районный суд Киева в апреле приостановил рассмотрение уголовного дела Горбенко и объявил его в розыск.

Глава Крыма Сергей Аксенов в марте 2019 года заявлял, что экипаж "Норда" получит новое судно взамен арестованного Украиной сейнера.

В середине сентября руководитель рыбколхоза Сергей Лесков заявил, что вынужден увольнять сотрудников, поскольку обещания купить новое судно для рыбаков не выполнены.

"Мы с сентября инициировали процедуру увольнения сотрудников. Остаюсь только я и бухгалтер. То, что нам обещали, не выполнено: ни до первого срока, 1 июня, ни до второго срока, 20 августа. У нас нет возможности содержать предприятие так долго. Мы и так полтора года "тянем" его, не ведя хозяйственной деятельности", - сказал тогда Лесков "Интерфаксу".