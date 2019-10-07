"Бабье лето" заставило теплоэнергетику Алтайского края работать в убыток

07.10.19 12:17

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон в Алтайском крае в этом году начался на две недели раньше обычного и с приходом "бабьего лета" теплоэнергетики вынуждены работать в убыток.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, котельные не могут прекратить теплоснабжение, несмотря на "летнюю температуру".

"Сейчас они работают себе в убыток. Отключать теплоснабжение - это риск порывов. Только немного снижают тепловой режим", - сказал глава министерства, не уточнив, в какую сумму может быть оценен убыток.

В свою очередь в Алтайском Гидрометцентре агентству сообщили, что температура на данный момент выше нормы на 3-6 градусов.

"Гребень тепла пришелся на 6 и 7 октября. Сегодня на 13.00 по местному времени мы зафиксировали максимально высокую температуру в Мамонтовском и Угловском районах - это 20-23 градуса выше нуля. Но пик температуры придется на 16.00", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в этом году отопительный сезон в крае начался 4 октября, тогда как в прошлом году - 19 октября. Это связано с тем, что конец сентября на Алтае был прохладнее обычного.