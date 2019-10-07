Осужденный в Прикамье залез на вышку колонии и потребовал встречи с прокурором

07.10.19 12:27

© РИА Новости. Александр Пирагис

7 октября. Interfax-Russia.ru - Заключенный исправительной колонии N9 в Соликамске (Пермский край) забрался на камерную вышку и потребовал от администрации учреждения организовать встречу с прокурором, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления ФСИН в понедельник.

"Вчера в Главное управление ФСИН по Пермскому краю поступило сообщение о том, что один из осужденных забрался на камерную вышку с требованием вызвать представителя прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

После инцидента в колонию приехали сотрудники прокуратуры и краевого управления ФСИН, они выясняют причины и обстоятельства этого происшествия.

"После прибытия сотрудников ГУФСИН и прокуратуры осужденный слез с вышки, он не пострадал", - отметил сотрудник пресс-службы.

В свою очередь основатель правозащитного проекта ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин на своей странице в фейсбуке сообщил, что мужчина угрожал спрыгнуть с вышки, где установлена купольная камера видеонаблюдения.

По его словам, он забрался на высоту, сравнимую с девятиэтажным домом. Доступ к этому объекту закрыт, но заключенному удалось залезть на него в момент, когда его выводили выбрасывать мусор.

По данным правозащитника, мужчину пытаются довести до суицида, избивают, издеваются и вымогают деньги.

Осечкин отметил, что осужденного сначала "опустили", а затем поместили в специальный корпус для психически больных или тех, кого побили или изнасиловали, "чтобы нейтрализовать и лишить возможности обратиться к прокурору или правозащитникам".

Председатель краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников сообщил агентству, что пока не в в курсе этой ситуации.

Комментариями краевой прокуратуры и регионального омбудсмена агентство пока не располагает.

Это уже не первый инцидент в этой колонии за последнее время.

Так, 22 сентября двое заключенных ИК-9 надругались над осужденным, в тот же день в колонии произошла массовая драка. По разным данным, в драке участвовали от 60 до 200 человек, от 20 до 30 получили травмы, из них трое человек госпитализированы.

По данному факту расследуются два уголовных дела. Первое уголовное дело было возбуждено по пункту "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему совершенное группой лиц). Подозреваемыми являются двое осужденных. Второе уголовное дело возбуждено по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), допущенной сотрудниками исправительного учреждения.

В пресс-службе управления ФСИН подчеркнули, что осужденный, который забрался на вышку, не связан с минувшими событиями, его требования выясняются.