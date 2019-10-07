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07.10.19 12:48
Дополнительные рейсы могут ввести между Омском и Новосибирском на время Молодежного ЧМ по хоккею-2023
На аппаратном совещании в понедельник Бурков поставил кабинету министров задачу синхронизировать взаимодействие с авиаперевозчиком по датам перемещения участников чемпионата, приема и размещения команд, другим совместным организационным вопросам, связанным с проведением спортивного мероприятия в Омске. В частности, поручено проработать вопросы, связанные с расписанием авиабортов.
"Необходима организация дополнительных перелетов между Омском и Новосибирском, в том числе чартерных, для перевозки команд", - говорится в сообщении.
Согласно календарю осеннего расписания на сайте омского аэропорта, авиаперевозки между Омском и Новосибирском осуществляет авиакомпания "Сибирь". Вечерние рейсы выполняются ежедневно, утренние - три раза в неделю.
Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой проводит Международная хоккейная Федерация (IIHF) по инициативе Федерации хоккея СССР и Чехословацкого хоккейного союза, начиная с 1977 года. К чемпионату допускаются молодежные сборные, составленные из хоккеистов в возрасте до 20 лет.
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