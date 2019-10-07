Стратегию развития ТОР в Приморье подготовят до конца 2019 года

07.10.19 12:54

© РИА Новости. Александр Гальперин

7 октября. Interfax-Russia.ru - Единую стратегию развития четырех территорий опережающего развития (ТОР) Приморского края подготовят два института развития Дальнего Востока до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Стратегию к концу года должны представить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ)", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова, на сегодняшний день с резидентами ТОР "Надеждинская", "Михайловская" и "Большой Камень" заключено 87 соглашений на 366 млрд рублей, запланировано создание почти 24 тыс. рабочих мест, что значительно больше, чем планировалось изначально. Все возрастающее число резидентов привело к повышенным требованиям к инфраструктуре.

"Мы видим повышенный спрос на газ, на электричество. Нужно сделать некий запас, подготовить некую стратегию развития ТОР на будущее, на ближайшие пять-шесть лет сделать именно некий стратегический план развития очередями. Такую стратегию мы обязательно до нового года сделаем совместно с КРДВ", - цитирует слова Петухова пресс-служба ведомства.

В свою очередь, глава КРДВ Аслан Канукоев сообщил, что Корпорация уже формирует в Приморье массивы земельных участков, включенных в границы территорий опережающего развития, для организации новых инвестиционных площадок. Основные параметры этих площадок будут определяться в соответствии с потребностями потенциальных резидентов.