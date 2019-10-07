Путин побывал в сибирской тайге и полюбовался Енисеем

07.10.19 13:13

© РИА Новости. Алексей Дружинин

7 октября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по сибирской тайге, поднялся в горы, полюбовался Енисеем и пособирал грибы.

Кадры поездки президента были распространены вскоре после полуночи в понедельник.

На видеосъемке также видно, что Путин и Шойгу устроили трапезу на свежем воздухе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения побывал в сибирской тайге.

"Он наслаждался природой, осенней тайгой", - добавил он.

Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.