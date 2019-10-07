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07.10.19 13:20
В Кремле назвали неприемлемым инцидент в США с депутатом Юмашевой
"Это весьма тревожная информация. Она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата", - заявил Песков.
Он отметил, что со стороны МИД РФ предприняты "все необходимые демарши".
Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".
Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".
"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - приводятся слова Антонова в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".
Дипломат предположил, что США таким образом пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".
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