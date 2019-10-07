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07.10.19 13:50

Текслер предложил зачислять акцизы на пиво по месту его продажи

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
7 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил переформатировать механизм зачисления доходов от продажи некрепкого алкоголя (пива) в региональные бюджеты, сообщает пресс-служба главы области.

"Сейчас система работает таким образом, что акцизы на пиво платятся в регионах, где производятся подобные напитки. Изменение принципа и зачисление акцизов пропорционально численности взрослого населения в казну тех регионов, где алкоголь был приобретен, позволит увеличить пополняемость бюджетов", - сказал Текслер, выступая с докладом на парламентских слушаниях в Совете Федерации в пятницу.

По его словам, в случае реализации инициативы объем дополнительного финансирования Челябинской области может составить более 3 млрд рублей.

В свою очередь министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын заявил агентству "Интерфакс-Урал", что многие субъекты от такой схемы выиграют финансово, получат дополнительные бюджетные вливания.

"Это новая инициатива - другие губернаторы не предлагали подобных мер. И она справедливо вызвала одобрение большинства присутствующих", - сказал он.

"На моей памяти бюджетные интересы Челябинской области впервые отстаиваются на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Ранее представители региона не выступали со столь высокой трибуны, публично не говорили о совершенствовании межбюджетных отношений в период, когда еще можно повлиять на формирование федерального бюджета", - отметил Пшеницын.

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин также поддержал предложение главы региона.

"По такой же схеме мы работаем по крепким алкогольным напиткам. Что касается пива, то более справедливым будет распределять акцизы по тем регионам, где оно продается, а не производится. Такой опыт работы есть. Будем работать над реализацией этой инициативы в связке с министерством финансов Челябинской области", - сказал он.

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