Сооружения Пензенского водохранилища реконструируют до 2022г

07.10.19 13:58

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Реконструкцию гидротехнических сооружений Сурского (Пензенского) водохранилища планируется провести в 2020-2021 годах, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в ФГБУ "Сурский гидроузел".

По данным ФГБУ, стоимость работ предварительно оценивается в сумму около 400 млн рублей и может быть скорректирована по итогам экспертизы сметной части работ.

В свою очередь в пресс-релизе ФАУ "Главгосэкспертиза России" сообщается, что эксперты ведомства рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию гидротехнических сооружений, расположенных на самом крупном водоеме Пензенской области и Сурского бассейна - Пензенском водохранилище. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В пресс-службе "Главгосэкпертизы России" агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что проектные сроки проведения работ, которые могут измениться в ходе реализации рабочей документации, составляют 19 месяцев. Источником финансирования работ станут средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", входящей в государственную программу "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Сурское или Пензенское водохранилище было образовано на слиянии рек Суры и Узы в 1976-1979 годах для снабжения населения Пензы и поселка Заречного, удовлетворения промышленных и сельскохозяйственных нужд, а также в рыбохозяйственных целях. Для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, спроектированных в 1969 году институтом "Гипрокоммунстрой" и эксплуатируемых ФГБУ "Сурский гидроузел", планируется провести реконструкцию.