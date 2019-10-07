Более 120 автобусов транспортной компании Белгорода продадут с молотка

07.10.19 14:09

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 октября. Interfax-Russia.ru - Конкурсный управляющий МУП Белгорода "Городской пассажирский транспорт" (МУП "ГПТ") выставил на торги 126 автобусов компании, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Автобусы продаются двумя лотами: начальная цена для первоначальных торгов по первому лоту, включающему 40 автобусов, - 12 млн 680 тыс. рублей, начальная цена по второму лоту, включающему 86 автобусов, - 135 млн 846,2 тыс. рублей. Цена для повторных торгов и публичного предложения - 11 млн 412 тыс. рублей и 122 млн 261,58 тыс. рублей соответственно.

Торги состоятся 14 ноября. Шаг торгов - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги проводятся 23 декабря. Шаг торгов - 5% от начальной цены для повторных торгов. Величина снижения начальной цены составляет 10% от начальной цены на первом периоде торгов.

Не проданное в установленный период имущество продается со снижением цены на 10% от начальной цены. После девяти шагов снижения цены величина снижения на десятом шаге составит 5% от начальной цены. После этого при отсутствии заявок по последней предлагаемой цене (цена отсечения), торги прекращаются.

Согласно информации об оценке имущества должника, МУП "ГПТ" принадлежат автобусы марок ЛИАЗ 529370 - 64 единицы, рыночная стоимость - 50 млн 363 тыс. рублей, НЕФАЗ 5299-30-31 - 40 единиц, рыночная стоимость - 68 млн 487,2 тыс. рублей, НЕМАН 5201-033 - 6 единиц, рыночная стоимость - 3 млн 726 тыс. рублей, НЕФАЗ 5299-10-33 - 14 единиц, рыночная стоимость - 23 млн 373 тыс. рублей, НЕФАЗ 5299-11-33 - 2 единицы, рыночная стоимость - 2 млн 586 тыс. рублей.

Как сообщалось, суд признал банкротом МУП "ГПТ" по заявлению ОАО "Белгородская сбытовая компания" в мае 2019 года. Требования кредитора в размере 31,8 млн рублей были включены в реестр требований кредиторов должника.

Ранее МУП "ГПТ" дважды удалось избежать банкротства благодаря достижению договоренности с кредиторами о погашении долга в рассрочку.