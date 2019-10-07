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07.10.19 14:09
Более 120 автобусов транспортной компании Белгорода продадут с молотка
Автобусы продаются двумя лотами: начальная цена для первоначальных торгов по первому лоту, включающему 40 автобусов, - 12 млн 680 тыс. рублей, начальная цена по второму лоту, включающему 86 автобусов, - 135 млн 846,2 тыс. рублей. Цена для повторных торгов и публичного предложения - 11 млн 412 тыс. рублей и 122 млн 261,58 тыс. рублей соответственно.
Торги состоятся 14 ноября. Шаг торгов - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги проводятся 23 декабря. Шаг торгов - 5% от начальной цены для повторных торгов. Величина снижения начальной цены составляет 10% от начальной цены на первом периоде торгов.
Не проданное в установленный период имущество продается со снижением цены на 10% от начальной цены. После девяти шагов снижения цены величина снижения на десятом шаге составит 5% от начальной цены. После этого при отсутствии заявок по последней предлагаемой цене (цена отсечения), торги прекращаются.
Согласно информации об оценке имущества должника, МУП "ГПТ" принадлежат автобусы марок ЛИАЗ 529370 - 64 единицы, рыночная стоимость - 50 млн 363 тыс. рублей, НЕФАЗ 5299-30-31 - 40 единиц, рыночная стоимость - 68 млн 487,2 тыс. рублей, НЕМАН 5201-033 - 6 единиц, рыночная стоимость - 3 млн 726 тыс. рублей, НЕФАЗ 5299-10-33 - 14 единиц, рыночная стоимость - 23 млн 373 тыс. рублей, НЕФАЗ 5299-11-33 - 2 единицы, рыночная стоимость - 2 млн 586 тыс. рублей.
Как сообщалось, суд признал банкротом МУП "ГПТ" по заявлению ОАО "Белгородская сбытовая компания" в мае 2019 года. Требования кредитора в размере 31,8 млн рублей были включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее МУП "ГПТ" дважды удалось избежать банкротства благодаря достижению договоренности с кредиторами о погашении долга в рассрочку.
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