Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года

07.10.19 14:13

© РИА Новости. Антон Денисов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Выдано разрешение на строительство колеса обозрения с инфраструктурой на территории ВДНХ на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Объект на проспекте Мира, вл.119 построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство - до мая 2021 года", - уточнил председатель ведомства Олег Антосенко.

Аттракцион появится левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном №7 "Семена".

Ожидается, что колесо обозрения высотой 136 метров станет самым большим в Европе.

Ранее сообщалось, что в скором времени на территории ВДНХ в Москве должно открыться новое колесо обозрения "Солнце Москвы", которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе ("High Roller", 167 м), Сингапуре ("Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне ("London Eye", 135 м). Аттракцион будет иметь 30 закрытых кабин вместимостью по 20 человек. Ожидается, что один оборот колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд. Участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего".

Стоимость проекта, полностью реализуемого за счет частных инвестиций, ранее предварительно оценивалась в 12 млрд рублей.

Напомним, что старое колесо обозрения "Москва-850" на ВДНХ было демонтировано летом 2016 года, поскольку технически устарело и стало небезопасным.