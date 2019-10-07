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07.10.19 14:13
Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года
"Объект на проспекте Мира, вл.119 построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство - до мая 2021 года", - уточнил председатель ведомства Олег Антосенко.
Аттракцион появится левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном №7 "Семена".
Ожидается, что колесо обозрения высотой 136 метров станет самым большим в Европе.
Ранее сообщалось, что в скором времени на территории ВДНХ в Москве должно открыться новое колесо обозрения "Солнце Москвы", которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе ("High Roller", 167 м), Сингапуре ("Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне ("London Eye", 135 м). Аттракцион будет иметь 30 закрытых кабин вместимостью по 20 человек. Ожидается, что один оборот колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд. Участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего".
Стоимость проекта, полностью реализуемого за счет частных инвестиций, ранее предварительно оценивалась в 12 млрд рублей.
Напомним, что старое колесо обозрения "Москва-850" на ВДНХ было демонтировано летом 2016 года, поскольку технически устарело и стало небезопасным.
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