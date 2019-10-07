Почти 1,5 тыс. подмосковных сирот устроены в семьи с начала года

07.10.19 14:19

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 октября. Interfax-Russia.ru - С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1481 ребенка-сироту, сообщила первый зампред подмосковного правительства - министр образования региона Ольга Забралова.

По ее словам, всего в Подмосковье насчитывается уже 4 110 приемных семей, это на 50 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Только в этом году в Подмосковье создано 246 новых приемных семей, это хорошая динамика", - цитирует Забралову пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В Подмосковье проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тыс. детей находятся на воспитании в замещающих семьях, почти 8,5 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.