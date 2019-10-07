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Кабмин поддержал законопроект о модернизации системы бюро кредитных историй

© РИА Новости. Артем Житенев
7 октября. Interfax-Russia.ru - Госдума получила положительный отзыв правительства на законопроект о реформе в России системы бюро кредитных историй (БКИ): выделяется группа квалифицированных БКИ, для них вводится ограничение по стоимости услуг и по доле собственников (сейчас ограничение по доле собственников составляет 50%, предлагается 25%).

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в заключении, опубликованном в электронной базе данных Госдумы. Правительство приводит ряд технических замечаний, которые касаются права обращения субъекта кредитной истории в суд и передачи информации в случае ликвидации БКИ.

"Вместе с тем в законопроекте целесообразно установить прямой запрет БКИ на осуществление профессиональной деятельности по предоставлению кредитов (займов) и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - также говорится в отзыве правительства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, в настоящее время у БКИ отсутствует запрет на осуществление каких-либо видов деятельности, а внесенный законопроект предполагает ряд ограничений. Для исключения разночтений отзыв правительства предполагает установление прямого запрета для БКИ на предоставление займов и работу на рынке ценных бумаг. "Распространение запрета на акционеров БКИ или на аффилированных с ними лиц законопроектом не предусматривается", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сайту ЦБ, на 4 октября в РФ работает 12 БКИ. Крупная доля рынка приходится на НБКИ, ОКБ и "Эквифакс". По данным информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, акционерный капитал НБКИ поделен в частности между Газпромбанком, банком "Зенит", Росбанком, Ситибанком, ВТБ. ЗАО "ОКБ" на 50% контролируется Сбербанком, а 25% "Экфифакс" принадлежит ХКФ банку. Среди крупных игроков также "Кредитное бюро Русский Стандарт", которое на 50% контролируется одноименным банком.

Как сообщалось, в начале июня группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о модернизации существующей системы бюро кредитных историй. Вводится институт так называемых квалифицированных БКИ, требования к которым определяет ЦБ. В законе прописывается, что доля каждого из владельцев в квалифицированных БКИ не должна превышать 25% (сейчас по общему правилу - 50%). Проектом закона предусматривается реализация механизма расчета совокупной долговой нагрузки.

Крупные кредиторы будут иметь возможность самостоятельно обеспечить взаимодействие в режиме реального времени с квалифицированными БКИ для расчета совокупной долговой нагрузки. Для этого, согласно пояснительной записке, им будет предложен программный интерфейс (API - application programming interface).

Стоимость услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о долговой нагрузке не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение стоимости кредитного отчета в соответствующем году, более чем на одну треть. ЦБ будет вправе без решения арбитражного суда исключать сведения о БКИ из реестра из государственного реестра бюро кредитных историй при выявлении неоднократных или существенных нарушений законодательства.

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