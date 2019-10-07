Синоптики анонсировали потепление в Москве

07.10.19 14:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 октября. Interfax-Russia.ru - После сильного похолодания в Московский регион вернется "сентябрьское" тепло, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера и сегодня по температуре и режиму осадков погода опережала свое развитие на один месяц: такая погода бывает в первой декаде ноября, температура ниже нормы на 4-5 градусов. По-настоящему холодно. Однако ситуация будет меняться", - сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни каждые сутки дневная температура будет расти на один-два градуса. Так, в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 4 градусов, однако во вторник уже будет +5...6, в среду +6...8, а в четверг до +11 градусов.

При этом существенных осадков не ожидается, метеорологи прогнозируют переменную облачность, иногда будет выглядывать солнце.

"В результате к концу недели температура будет выше нормы на 2-3 градуса, такой режим более характерен для третьей декады сентября. То есть мы вернемся по погоде на месяц назад", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что в субботу через Московский регион может пройти атмосферный фронт и вероятность осадков к началу выходных увеличится.

Вильфанд также рассказал, что теплая погода сохраняется в Сочи, где до сих пор продолжается "бархатный сезон". Температура воздуха днем составляет +21...24 градуса, а температура воды +21 градус.

Очень тепло также на юге Западной Сибири, где стоит хорошая погода и +20.