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07.10.19 14:49

ВСС будет менять стратегию по страхованию жизни

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
7 октября. Interfax-Russia.ru - Общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС) приняло решение о кардинальной переработке раздела трехлетней стратегии развития страхового рынка, связанного со страхованием жизни, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс журналистам по итогам собрания.

"По всем другим направлениям стратегия развития страхового рынка полностью исполняется. В страховании жизни это невозможно из-за изменения целеполагания государством в этом сегменте. Сегодня под большим вопросом развитие планов, связанных с формированием индивидуального пенсионного капитала гражданами РФ. Также прежние инициативы по освобождению налогов клиентов - страховщиков жизни, приобретающих полисы долгосрочного накопительного страхования, не нашли поддержки государственных властей", - сказал Юргенс журналистам. В связи с этим страховому сообществу совместно с регулятором предстоит полностью переформатировать подходы к развитию страхования жизни в РФ.

Юргенс сообщил, что в понедельник в Банке России пройдет совещание по определению подходов к формированию перспектив развития бизнеса в этом сегменте.

"В частности, нас волнует возможное законодательное распределение потенциальных клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. При этом в категорию квалифицированных инвесторов могут попасть и держатели полисов накопительного страхования жизни. Такие классические полисы традиционно не требовали особенных знаний у приобретателей, риски по таким продуктам ограничены. А если законодательное требование наличия квалификации у инвестора при покупке полиса накопительного страхования жизни сохранится, не более 1% взрослого населения РФ сможет приобретать такие полисы защиты жизни. Подобные требования предполагают не только осознанный подход к покупке полиса, но и предварительную сдачу экзамена для инвестора. С нашей точки зрения, было бы достаточно действующих стандартов ВСС и указания ЦБ РФ, регулирующего требования к информированию клиентов, приобретающих полисы с инвестиционной составляющей", - уточнил Юргенс.

Другие направления в стратегии страхового рынка участники собрания оставили без изменения. В их числе развитие страхования жилья, развитие ОСАГО и медицинского страхования.

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