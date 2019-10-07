Поликлинику стоимостью около 500 млн руб. построят в Челябинской области

07.10.19 15:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 октября. Interfax-Russia.ru - Челябинская область планирует построить новое здание поликлиники для Красноармейского района за счет средств федеральной программы развития первичного звена здравоохранения, сообщил губернатор области Алексей Текслер при осмотре поликлиники в селе Миасское в понедельник.

"Развитию первичного звена сейчас уделяется особое внимание. Президент эту программу запустил по всей стране. У нас задача с помощью этой программы в ближайшие годы построить все проблемные объекты, здесь это взрослая и детская поликлиники", - сказал Текслер.

Он подчеркнул, что комплексная поликлиника должна включать в себя все виды помощи и будет оснащена современным оборудованием.

В свою очередь и.о. регионального министра здравоохранения Виктория Сахарова отметила, что новое здание объединит несколько медицинских объектов, разбросанных по селу.

"Проект готов, он проходит госэкспертизу. Здание объединит взрослую и детскую поликлиники, часть стационара и стоматологию. При этом освободится помещение под детский сад, где сейчас детская поликлиника", - уточнила Сахарова.

Между тем глава района Юрий Сакулин добавил, что результаты госэкспертизы ожидаются в ноябре. "После этого его можно будет рассматривать на межведомственной комиссии, чтобы попасть в программу", - сказал глава района.

Он также уточнил агентству "Интерфакс-Урал", что предварительная стоимость здания оценивается в 180 млн рублей. Еще порядка 300 млн рублей потребуется на ее оснащение и медицинское оборудование.