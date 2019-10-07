Чемезов: дефицита вакцин от гриппа в РФ не будет, несмотря на задержку поставок из-за рубежа

07.10.19 15:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что отечественные производители способны обеспечить россиян качественной вакциной от гриппа, поэтому дефицита вакцин в стране не будет.

"Отечественная промышленность сегодня способна полностью заместить объемы противогриппозных вакцин, поставки которых задерживают зарубежные поставщики", - заявил Чемезов, которого цитируют в пресс-службе "Ростеха" в понедельник.

"Несмотря на задержки зарубежных поставок, дефицита противогриппозных вакцин в России не будет", - добавил он.

Чемезов отмечает, что госкорпорация "Ростех" и входящий в нее холдинг "Нацимбио" создали производственные мощности, чтобы полностью закрыть потребности российского рынка и обеспечить независимость здравоохранения в своей сфере от зарубежных поставщиков. В частности, завод ФОРТ выпустил четырехвалентную вакцину от гриппа "Ультрикс Квадри", которая, подчеркивают в "Ростехе", соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа.

Ранее 4 октября газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на компанию "Санофи Пастер", что поставки импортной вакцины "Ваксигрипп" в России задерживаются - она поступит в ноябре, в то время как годом ранее она появилась в октябре. В самой компании это объясняют тем, что ВОЗ на месяц позже дала рекомендации в отношении одного из двух штаммов гриппа, входящим в вакцину, а также ростом спроса на препарат.