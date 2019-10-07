Синоптики советуют автомобилистам повременить со сменой резины

07.10.19 15:19

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что время менять автомобильную резину с летней на зимнюю пока не пришло.

"Резина на колесах - это же не женская обувь. Сейчас достаточно холодно, но колеса меняют раз в году. Устойчивые условия для смены резины будут позже", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, общая рекомендация для замены покрышек - дневные температуры меньше 5 градусов, а ночные ниже нуля. Однако такие условия должны быть устойчивыми - держаться несколько дней подряд.

Метеоролог напомнил, что свойства зимней резины отличаются от свойств летней: в частности, при высоких температурах зимняя резина недостаточно хорошо "держит дорогу" и может не обеспечивать должного коэффициента сцепления с дорожным покрытием.

Между тем, несмотря на то, что сейчас в Москве температура ниже плюс пяти градусов (+3,5 градуса), а ночью были заморозки, к концу недели столбики термометров вырастут до +10 градусов, а ночью вновь будет небольшой "плюс". В таких условиях, считает научный руководитель Гидрометцентра, менять резину пока рано.