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07.10.19 15:34
Гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Германов претендует на пост мэра Череповца
"Необходимый пакет документов он подал сегодня в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии", - говорится в сообщении.
Новый сити-менеджер будет назначен городской думой по результатам конкурса на замещение этой должности, документы от кандидатов принимаются до 17 октября. 25 октября специальная комиссия, созданная на паритетных началах городской думой и губернатором области, рассмотрит программы развития города, представленные кандидатами.
По результатам конкурса комиссия представит гордуме кандидатов для принятия решения о назначении на должность мэра.
Как сообщалось, 18 сентября депутаты гордумы Череповца приняли отставку по собственному желанию мэра Елены Авдеевой. Она покинула должность в связи с тем, что избранный губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области.
С сентября 2017 года Череповец перешел на двуглавую систему управления. Мэр руководит деятельностью администрации города, а глава города, которого выбирают из депутатов, возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции. Избранный глава города заключает с назначенным мэром пятилетний контракт.
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