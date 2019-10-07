Гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Германов претендует на пост мэра Череповца

07.10.19 15:34

Фото с сайта администрации г. Череповца

7 октября. Interfax-Russia.ru - Гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов примет участие в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Череповца, сообщает официальный сайт городской администрации в понедельник.

"Необходимый пакет документов он подал сегодня в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии", - говорится в сообщении.

Новый сити-менеджер будет назначен городской думой по результатам конкурса на замещение этой должности, документы от кандидатов принимаются до 17 октября. 25 октября специальная комиссия, созданная на паритетных началах городской думой и губернатором области, рассмотрит программы развития города, представленные кандидатами.

По результатам конкурса комиссия представит гордуме кандидатов для принятия решения о назначении на должность мэра.

Как сообщалось, 18 сентября депутаты гордумы Череповца приняли отставку по собственному желанию мэра Елены Авдеевой. Она покинула должность в связи с тем, что избранный губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области.

С сентября 2017 года Череповец перешел на двуглавую систему управления. Мэр руководит деятельностью администрации города, а глава города, которого выбирают из депутатов, возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции. Избранный глава города заключает с назначенным мэром пятилетний контракт.