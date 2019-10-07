Следствие просит суд заочно арестовать основателя Mos City Group Павла Фукса

07.10.19 15:46

© РИА Новости. Валерий Левитин

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Таганский районный суд Москвы 11 октября решит вопрос об аресте бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого мошенничестве.

"В производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Фукса Павла Яковлевича. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В суде суть предъявленного Фуксу обвинения не пояснили.

Уголовное дело находится в производстве Следственного управления МВД по ЦАО.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующих на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.