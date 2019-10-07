Сотрудники СКР провели обыски в двух министерствах Ставрополья

07.10.19 15:49

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Следственного комитета и МВД провели в понедельник обыски в министерстве строительства и архитектуры, а также в министерстве физической культуры Ставропольского края, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"Обыски проведены в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о выделенных деньгах на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае, а также по поставке спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва.

По данным пресс-службы, в ходе обысков "удалось получить данные о совершении депутатом Думы Ставропольского края Алексеем Назаренко преступлений по статьям "мошенничество" (159 УК РФ), "присвоение" (160 УК РФ), "ограничение конкуренции" (178 УК РФ)".

Кроме того, устанавливается "возможная причастность к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств Ставропольского края".

"В настоящее время следователи СКР осматривают и признают вещественными доказательствами изъятые документы, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовных дел", - отмечено в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что депутат Думы Ставропольского края Назаренко стал фигурантом трех уголовных дел. Он находится в розыске.

По данным следствия, с декабря 2017 по март 2018 года Назаренко замещал должность помощника гендиректора ООО "Инженер" и в рамках исполнения госконтракта на объекте "Легкоатлетический манеж" похитил более 8,8 млн рублей бюджетных средств, подготовив документы на установку в манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом. По этому эпизоду возбуждено дело по статье "мошенничество".

По статьям "ограничение конкуренции" и "присвоение" УК РФ он заподозрен в картельном сговоре для ограничения конкуренции при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов - физкультурно-оздоровительного комплекса, легкоатлетического манежа в Ставрополе и спортивного комплекса в Новоалександровске, а также присвоении денег ООО "Кавказстройинвест", руководителем которого он являлся.