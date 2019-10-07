Курсирующая вдоль побережья Крыма "Комета" перевезла за сезон 40 тыс. человек

07.10.19 16:03

Фото отдела информационной политики администрации Ялты

7 октября. Interfax-Russia.ru - Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее между Севастополем и Ялтой, перевезло сезон навигации почти 40 тысяч человек, сообщил в понедельник оператор перевозок.

"За весь период навигации (июнь - сентябрь) 2019 года "Комета" перевезла около 39 тысяч пассажиров. Это на 11,3% выше запланированных показателей. Средняя загрузка стандартного класса составила 81,6%, комфорт-класса - 88,3%", - отмечается в сообщении компании "Морские скоростные пассажирские перевозки".

За лето из 488 рейсов было отменено 79 из-за учений Черноморского флота и погодных условий, таким образом график соблюден на 84%.

"Итоги перевозок в 2019 году показывают высокую востребованность "Кометы" у гостей и жителей Крыма и Севастополя. В следующем году мы планируем увеличить количество рейсов на действующем маршруте, кроме того, рассматриваем возможности для расширения маршрутной сети", - сказал гендиректор компании Алексей Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

"Комета 120М" - быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь летом прошлого года дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В этом году навигация началась 1 июня.

Тарифы на "Комету" разные: стандарт - 500 рублей, комфорт - 800, для детей - 200. Судно выполняет четыре рейса в день.

ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" создано в октябре 2017 года. Учредителем является судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), входящий в концерн "Калашников".