Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Беглецу

07.10.19 16:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту "дела 27 июля" Даниле Беглецу, который был осужден на два года колонии общего режима за применение насилия к полицейскому на несанкционированной акции протеста в столице, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Тверского суда Москвы от 3 сентября в отношении Беглеца оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов - без изменений", - говорится в решении Мосгорсуда.

Защита просила заменить Беглецу реальное лишения свободы на условное, либо назначить ему другое, альтернативное наказание, предусмотренное его обвинением, либо прекратить уголовное дело Беглеца и назначить ему судебный штраф.

Адвокаты Ильнур Шарапов и Станислав Рыбчинский указали на несправедливость и чрезмерную суровость наказания Беглеца, отметив, что их подзащитный полностью признал вину, принес извинения потерпевшему, по собственной инициативе выплатил последнему компенсацию морального вреда.

Кроме того, подчеркнули защитники, 26-летний Беглец - единственный кормилец в семье, имеет на иждивении двух малолетних детей, один из которых страдает тяжелым заболеванием, положительно характеризуется.

Гособвинение просило суд оставить приговор Беглецу без изменений.

Тверской суд назначил Беглецу два года колонии общего режима, признав его виновным в применении не опасного для здоровья насилия в отношении полицейского на акции протеста 27 июля в центре Москвы (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 27 июля Беглец, участвуя в не согласованном с органами исполнительной власти публичном мероприятии на пересечении улицы Большая Дмитровка и Камергерского переулка, препятствуя работе сотрудников правоохранительных органов, сзади схватил потерпевшего - прапорщика полиции Никитина - за руку и одернул ее, тем самым причин последнему физическую боль.

Изначально Беглец был привлечен к уголовной ответственности как подозреваемый в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Позднее следствие изменило квалификацию его действий и предъявило обвинение в насилии в отношении представителя власти, которое он признал.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.