До 13 человек увеличилось количество обратившихся за медпомощью после ДТП с микроавтобусом в Туве

07.10.19 16:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 октября. Interfax-Russia.ru - За медицинской помощью обратились 13 пассажиров перевернувшегося в Туве микроавтобуса, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе республиканского Минздрава в понедельник.

Ранее пресс-служба МВД Тувы сообщала о 12 пострадавших.

"Общее количество обратившихся за медпомощью составляет 13 человек. Трое их них - в реанимации, четверо получили травмы средней тяжести, четверо отпущены для прохождения амбулаторного лечения, еще двоих осматривают", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Туве из-за лопнувшего колеса перевернулся микроавтобус "Ssang Yong Istana". Полиция выяснила, что перевозчик работал без лицензии.