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07.10.19 16:11
До 13 человек увеличилось количество обратившихся за медпомощью после ДТП с микроавтобусом в Туве
Ранее пресс-служба МВД Тувы сообщала о 12 пострадавших.
"Общее количество обратившихся за медпомощью составляет 13 человек. Трое их них - в реанимации, четверо получили травмы средней тяжести, четверо отпущены для прохождения амбулаторного лечения, еще двоих осматривают", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в Туве из-за лопнувшего колеса перевернулся микроавтобус "Ssang Yong Istana". Полиция выяснила, что перевозчик работал без лицензии.
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