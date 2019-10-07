"Голос" будет наблюдать за опросом по поводу места строительства храма в Екатеринбурге

07.10.19 16:17

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 октября. Interfax-Russia.ru - Движение в защиту прав избирателей "Голос" направит своих наблюдателей на участки в Екатеринбурге, где будет проходить опрос по поводу места строительства храма святой Екатерины.

"Только что я подал список на 29 человек (всего опрос проведут на 51 участке - ИФ), - рассказал "Интерфаксу" председатель регионального отделения "Голоса" в Свердловской области Александр Грезев. - Про наблюдение за опросами не прописан ни один закон, оно регламентируется только постановлением ИКМО (избирательной комиссии муниципального образования - ИФ). Так, там есть жесткое ограничение, обязательна екатеринбургская прописка, а у многих наших волонтеров, например, прописка в области".

Грезев отметил, что председатель избирательной комиссии города Вадим Антошин "пошел на встречу" движению, позволив им наблюдать, несмотря на то, что у организации нет юридической регистрации. Так как наблюдение за опросами законом не регламентируются, на нем не работают правила обычных выборов и "Голос" будет работать как общественная организация - обычно наблюдателей направляют партии, кандидаты или Общественная палата.

На пунктах опроса подсчет голосов вестись не будет, урны привезут в ИКМО. Туда будут допущены только четыре наблюдателя, один из них - из "Голоса". Кроме них, наблюдать будет также "Центр общественного наблюдения". Участки будут снабжены видеокамерами.

В середине мая в центре Екатеринбурга проходили массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драматического театра. Позже городские власти выразили готовность провести опрос жителей Екатеринбурга, а епархия позже отказалась от мысли строить храм в этом сквере.

13 октября жителям Екатеринбурга предложат выбрать между площадкой под бывшим Уральским приборостроительным заводом и участком набережной за Макаровским мостом.