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07.10.19 16:24

Ресурсный центр по работе с одаренными детьми создается в Северной Осетии

© РИА Новости. Владимир Песня
7 октября. Interfax-Russia.ru - Выявление, поддержка и развитие одаренных детей в Северной Осетии будут вестись ресурсным центром с дошкольного возраста, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.

О создании ресурсного центра на базе республиканского лицея искусств сообщила руководитель приоритетной программы "Культура" Мадина Атаева на седании Проектного офиса под председательством главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

"Учреждение располагает необходимой материально-технической базой и квалифицированными специалистам в области музыки, изобразительного искусства и хореографии. Предполагается выявление одаренных детей в дошкольных учреждениях, взяты на вооружение качественные методики", - отмечается в пресс-релизе.

Подчеркивается перспективность интенсивных профильных смен в работе с одаренными детьми.

В создающуюся систему войдут сельские музыкальные и художественные школы, дома культуры.

Глава Северной Осетии указал на необходимость внимания к детям из республики, получающим высшее профессиональное образование в учреждениях, подведомственных Министерству культуры России, и поручил органам исполнительной власти подготовить предложения по предоставлению стипендий и обозначить меры социальной поддержки студентов.

"Необходимо полностью просчитать затраты, предусмотреть целевые выплаты, и заложить средства в формируемый проект бюджета на следующий год. Талантливые дети из Северной Осетии, которые учатся в лучших вузах страны, и их наставниками являются признанные мастера своего дела, должны быть обеспечены всем необходимым", - цитирует пресс-служба Битарова.

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