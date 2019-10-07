Четыре человека попали в больницу после нападения волков на Ставрополье

07.10.19 16:32

© РИА Новости. Владимир Воронин

7 октября. Interfax-Russia.ru - Случаи нападение волков на местных жителей зафиксированы в Нефтекумском районе Ставрополья, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении ветеринарии края в понедельник.

"В результате нападения волков госпитализированы четыре человека. Сейчас они находятся в местной больнице. Все случаи нападения произошли в селе Каясула", - сказал представитель управления.

По его словам, "на волков была организована облавная охота". В результате один хищник убит, еще два - ранены. Тело убитого волка направлено на экспертизу, образцы тканей исследуют на предмет бешенства.

"Предполагаем, что признаки агрессии связаны с заболеванием бешенством. По результатам экспертизы станет известна точная причина нападения", - отметил собеседник агентства.

Между тем, в пресс-службе краевого Минздрава агентству сообщили, что все четверо пострадавших - трое мужчин и женщина - находятся в Нефтекумской районной больнице.

"Их состояние оценивается как удовлетворительное", - отметил собеседник агентства.

По его словам, у пострадавших различные укусы по телу, в том числе "укусы руки, голеней, плеч".