Крымские спасатели вернулись к разминированию затонувшего в годы войны теплохода со снарядами

07.10.19 17:14

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 октября. Interfax-Russia.ru - Работы по поднятию и утилизации боеприпасов с затонувшего в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода "Жан Жорес" возобновились в районе Феодосии, сообщается в понедельник на сайте главного управления МЧС по Крыму.

"Организовано закрытие района проведения работ для движения маломерных судов, обеспечена техногенная безопасность, а также патрулирование прибрежной зоны. Операция по поднятию и утилизации взрывоопасных предметов путем подрыва будет проводиться на специально отведенном полигоне", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления, работы будут проводиться в течение месяца, на этот период вводятся ограничения для движения маломерных судов.

Грузовой теплоход "Жан Жорес" затонул 16 января 1942 года в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. Судно доставляло боеприпасы и технику на берег, но отклонилось от курса и подорвалось на немецкой магнитной мине, рассказал агентству замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

"Все трюма забиты снарядами: чтобы обеспечить безопасность прилегающей акватории, на протяжении последних десятилетий регулярно, с украинского периода, проводятся работы по его разминированию. Когда будут закончены работы, неизвестно", - пояснил он.

Возможность подъема судна обсуждалась в 60-е годы, однако эксперты признали это нецелесообразным из-за сильного повреждения. В 2013 года "Жан Жорес" был признан объектом культурного наследия. По словам Вахонеева, после разминирования на теплоход может быть открыт доступ для любителей дайвинга.