Карманные путеводители на трех языках разработали для туристов в Москве

07.10.19 17:51

© РИА Новости. Виктор Вытольский

7 октября. Interfax-Russia.ru - Путеводители по Москве на русском, английском и китайском языках, из которых гости узнают о достопримечательностях, культурных событиях и местах для отдыха с детьми, разработали для туристов в столице.

"Новые бесплатные путеводители по Москве содержат всю необходимую информацию, чтобы туристы смогли составить свой маршрут передвижения по городу - будь то достопримечательности, отдых с детьми или события и фестивали. Путеводители сделаны в компактном формате, их удобно брать с собой", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.

Как отметили в пресс-службе, путеводители уже появились в столичных отелях, а также в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Москвариуме, на смотровой площадке Panorama 360, в ГУМе и других туристических объектах столицы. В ближайшее время путеводители также будут доступны в московских музеях, галереях и парках.

Путеводители изготовили трех цветов. "Москва: что посмотреть" (популярные городские музеи, памятники, парки, смотровые площадки, арт-пространства) - красного цвета. "По Москве с детьми" (информация о театрах с детским репертуаром, зоопарке, подборки кафе и ресторанов с детским меню) - зеленого. Брошюра "Москва. События и культура" (ежегодные фестивали, выставки, праздники и другие культурные, спортивные и гастрономические события) - синего. Наряду с печатными доступны и путеводители в электронном виде.

"Во всех путеводителях содержатся телефоны экстренных служб, а также информация о том, как добраться из аэропортов, пользоваться велопрокатом и системой каршеринга, как совершить речную прогулку, а также где посмотреть панорамы города", - добавили в пресс-службе.