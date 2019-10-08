Томская область первой в СФО завершила уборку зерновых

08.10.19 08:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

8 октября. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Томской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным на 7 октября, когда было убрано 99,9% урожая, регион собрал зерновые и зернобобовые с площади 159,848 тыс. га, оставалось убрать еще 400 га. К этой дате сельхозпроизводители региона намолотили 358,157 тыс. га при средней урожайности 22,4 ц/га.

"Третий год подряд мы завершили уборку зерновых первыми в Сибири. Такой результат оказался возможен благодаря каждому из вас, благодаря нашей системной политике по техническому и технологическому перевооружению отрасли, благодаря новой кадровой работе в АПК", - приведены в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Он отметил, что урожайность 20 ц/га стала для региона нормой, а в отдельных хозяйствах она превышает 30 ц/га.

Кроме того регион завершил уборку свеклы и картофеля, масличного льна и льна-долгунца. Завершается подготовка зяби и семян, от качества которых зависят виды на урожай нового сельскохозяйственного года.

В 2018 году хозяйства региона намолотили 356,5 тыс. тонн зерна. Таким образом, показатели текущего года превышают показатели предыдущего. При этом темпы уборочной кампании в 2019 году превысили темпы 2018 года в связи с благоприятными погодными условиями.