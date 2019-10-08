Кабмин поддержал право детей поступать в ту же школу, что их братья и сестры

08.10.19 08:30

© РИА Новости. Константин Чалабов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ согласилось с законопроектом о наделении детей преимущественным правом учиться в той же школе, где уже обучаются их братья и сестры.

В проекте официального отзыва правительства (имеется в распоряжении ИФ) отмечается, что "идея законопроекта заслуживает поддержки".

При этом в правительстве напоминают, что общественные отношения, возникающие в связи с реализацией права на образование, регулируются федеральным законом "Об образовании в РФ". В связи с этим авторам законопроекта надо вносить поправки именно в статью 67 этого закона.

Правительство поддерживает данный законопроект с учетом указанного замечания, говорится в документе.

Законопроект о праве преимущественного приема детей на обучение в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже обучаются их братья и сестры, Госдума приняла в первом чтении еще в конце июля этого года. Он предлагает поправки в Семейный кодекс.

Одним из авторов законопроекта является председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах РФ, в некоторых из них ситуацию смогли изменить на уровне регионального законодательства - соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге.

При этом на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно, сказал Крашенинников.

"Предлагаемые меры направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будут способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития", - сказал глава комитета.