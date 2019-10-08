Жителя Первоуральска оштрафовали за полет беспилотника в Омске

08.10.19 08:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 октября. Interfax-Russia.ru - Омская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности жителя Первоуральска за несанкционированный запуск беспилотника, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что 27 июля текущего года жителем города Первоуральск Свердловской области в Омске в районе улицы Певцова произведен запуск беспилотного летательного аппарата.

"Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ и Федеральных правил использования воздушного пространства беспилотный летательный аппарат эксплуатировался в отсутствие плана полета, а также без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления", - сказано в сообщении.

На основании постановления Омского транспортного прокурора правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.