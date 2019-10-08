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08.10.19 08:41

Американский дипломат Горман три дня проведет во Владивостоке

Фото из соцсетей консульства США во Владивостоке
8 октября. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности посла США в России Барт Горман находится с трехдневным визитом во Владивостоке, американский дипломат ознакомился с некоторыми достопримечательностями города.

"Во время своего визита во Владивосток 7-9 октября исполняющий обязанности посла Барт Горман посетил военно-патриотический клуб "Техника ХХ века в Приморском крае". Господин Горман был рад возможности осмотреть уникальную коллекцию музея и совершить поездку на автомобиле, выпущенном после Второй мировой войны", - сообщается во вторник на странице консульства США во Владивостоке в фейсбуке.

Отмечается, что некоторые из экспонатов музея демонстрируют сотрудничество США и России во время Второй мировой войны в рамках программы Ленд-лиз.

В музее, который работает на базе военно-патриотического клуба, представлены образцы гражданской и военной техники, произведенные в основном с 1917 по 1960 год.

"Военно-патриотический клуб "Техника XX века в Приморском крае" является автономной некоммерческой организацией, главная цель которой - военно-патриотическое воспитание и повышение культурного уровня населения и донесение информации о прошлом и настоящем России иностранным гостям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Горман накануне был замечен во Владивостоке.

Короткий видеосюжет о прибытии американского дипломата в столицу Дальнего Востока РФ передал местный телеканал "Вести Приморье" (ВГТРК). В аэропорту Владивостока среди прочих дипломата встречал мужчина с плакатом, на котором по-английски было написано "Барт Горман, тебе здесь не рады!" Этот же мужчина выкриками призывал дипломата "возвращаться домой".

Информированный источник ранее сообщил агентству, что Горман прибыл во Владивосток с краткосрочным визитом.

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