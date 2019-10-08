Циклон принесет на Камчатку дожди со снегом

08.10.19 08:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 октября. Interfax-Russia.ru - Камчатский край в среду окажется под влиянием очередного циклона, который принесет дожди и снег, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон идет с Охотского моря. Под его влиянием будет находиться вся территория региона. 9 октября во второй половине дня ожидаются сильный восточный ветер, сильные дожди, местами - со снегом", - рассказал собеседник агентства.

10 октября погода начнет улучшаться, но сильный ветер, близкий к штормовому, сохранится до ночи четверга.

Ранее сообщалось, что циклон, под влиянием которого Камчатка оказалась 6 октября, принес на полуостров первый снег.