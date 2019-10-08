Сбербанк: 5 тысяч учетных записей кредитных карт попали в руки преступников

08.10.19 08:53

© РИА Новости. Антон Денисов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудник Сбербанка России продал данные о 5 тыс. кредитных карт Уральского банка Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Первоначально сообщалось о 200 скомпрометированных картах.

"Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными", - говорится в сообщении.

Банк уточняет, что скомпрометированные карты были перевыпущены и "угрозы для средств клиентов нет".

Сбербанк ранее сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, выявила сотрудника банка 1991 года рождения (руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка), который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

На тот момент говорилось о том, что утечка коснулась 200 кредитных карт банка. Также Сбербанк сообщил, что сотрудник дал признательные показания. Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф позднее в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) указал, что злоумышленник является выпускником одного из топовых вузов, но личность сотрудника не раскрывалась.

Сбербанк сообщал ранее, что вечером 2 октября получил информацию о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивала как минимум 200 клиентов банка. Банк начал служебное расследование. Позднее кредитная организация подтвердила факт утечки этих данных. Все 200 человек были клиентами Уральского банка Сбербанка. Клиенты были незамедлительно предупреждены, ни одной мошеннической операции по их картам зафиксировано не было, карты были перевыпущены, отметил ранее представитель банка.

В качестве основной версии рассматривались преступные действия одного из немногих сотрудников банка, обладавших правами администратора. По данному факту Сбербанк обратился в правоохранительные органы, ЦБ РФ и Роскомнадзор.

Кроме того, банк также начал проверку информации об утечке персональных данных 60 млн клиентов. Позднее представитель кредитной организации сообщил, что не подтверждает ее и считает некорректной.

Газета "Коммерсантъ" в четверг сообщила, что персональные данные 60 млн россиян утекли в интернет. Как рассказали изданию в компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база с личными данными и финансовой информацией о якобы кредитных картах клиентов Сбербанка. Пробный фрагмент содержал данные 200 человек.