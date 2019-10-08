Эксперт: в Республике Алтай необходимо развивать круглогодичный туризм

08.10.19 09:00

© РИА Новости. Павел Львов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Республика Алтай должна создать круглогодичный туристический продукт, который должен быть оптимизирован по цене и качеству, сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Наталью Осипову.

"В настоящее время в регионе существует проблема сезонности - основной поток туристов идет с мая по сентябрь, это приводит к тому, что гостиницы, рестораны и персонал не могут работать круглый год, значит, ни о каком качестве сервиса не может идти речь. В регионе представлено два горнолыжных курорта, которые необходимо выводить на межрегиональный и федеральный уровень - это "Манжерок" и "Телецкий". Они составляют хорошую основу для развития зимнего направления в регионе", - цитирует пресс-центр Осипову.

По данным властей, круглогодичный туризм поможет активизировать туристский продукт, что приведет к снижению цен, созданию дополнительных рабочих мест, развитию сервиса, транспортной инфраструктуры.

"Будет рассмотрена возможность организации как отдельных туров в горнолыжные курорты, так и направлений, объединяющих оба курорта", - подчеркивается в пресс-релизе.

Так, в настоящее время курорт "Манжерок" готовят к предстоящему зимнему сезону: трассы готовят для новичков и профессионалов, работают над учебной и тюбинговой трассами. На курорте будут работать горнолыжная школа, каток с хоккейной коробкой, прокат коньков, трасса для беговых лыж. Для гостей горнолыжного комплекса будет организован ряд культурных мероприятий: большие зимние гонки на собачьих упряжках, снегофест, веселые детские старты. Кроме того, планируется реализовать программу для взрослых и детей с нарушениями опорно-двигательной системы.