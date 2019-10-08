50 тысяч хризантем покажут на выставке в крымском ботаническом саду

08.10.19 09:03

Фото пресс-службы НБС

8 октября. Interfax-Russia.ru - Бал хризантем откроется 25 октября в Никитском ботаническом саду (НБС) на юге Крыма, посетители нынешней выставки смогут увидеть 50 тысяч растений разных сортов и цветов, сообщила пресс-служба научного учреждения.

"Если в прошлом году на балу красовались 333 сорта и гибридные формы хризантемы, то этой осенью наших гостей ожидает настоящий сюрприз: мы представим 472 сорта и гибридные формы", - говорит директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь.

Растения высадили в ботсаду на площади почти 0,4 га.

Балы хризантем проводятся под открытым небом в ботаническом саду в поселке Никита под Ялтой каждую осень с 1953 года. Нынешняя, 66-я выставка носит название "Золотой цветок". Именно так переводится слово "хризантема" с греческого языка. Название этим цветам дал всемирно известный ученый Карл Линней.

В текущем году в центре экспозиции расположен восьмилепестковый цветок, в котором высажены крупноцветковые сорта, за ним, по периметру - мелкоцветковые.