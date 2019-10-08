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08.10.19 09:03
50 тысяч хризантем покажут на выставке в крымском ботаническом саду
"Если в прошлом году на балу красовались 333 сорта и гибридные формы хризантемы, то этой осенью наших гостей ожидает настоящий сюрприз: мы представим 472 сорта и гибридные формы", - говорит директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь.
Растения высадили в ботсаду на площади почти 0,4 га.
Балы хризантем проводятся под открытым небом в ботаническом саду в поселке Никита под Ялтой каждую осень с 1953 года. Нынешняя, 66-я выставка носит название "Золотой цветок". Именно так переводится слово "хризантема" с греческого языка. Название этим цветам дал всемирно известный ученый Карл Линней.
В текущем году в центре экспозиции расположен восьмилепестковый цветок, в котором высажены крупноцветковые сорта, за ним, по периметру - мелкоцветковые.
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