|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.10.19 09:21
Зарплата бюджетников в Алтайском крае выросла на 4,3% с 1 октября
"Органы исполнительной власти в соответствии с решением губернатора произведут перерасчет заработной платы. Это коснется более 85 тыс. человек. Также с 1 октября текущего года будет произведен перерасчет заработной платы государственных гражданских служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом всех изменений фонд заработной платы в 2019 году по отношению к прошлому году увеличится на 4,8 млрд. рублей и превысит 40 млрд. рублей.
Как сообщалось, в мае текущего года Томенко подписал пакет документов по увеличению расходов на заработную плату работников бюджетной сферы. С начала текущего года на 11% увеличена заработная плата работников, подпадающих под действие указов президента РФ от 7 мая 2012 года, на 15% - муниципальных служащих.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket