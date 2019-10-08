Зарплата бюджетников в Алтайском крае выросла на 4,3% с 1 октября

08.10.19 09:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 октября. Interfax-Russia.ru - По решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Алтайском крае зарплата бюджетников с 1 октября выросла на 4,3%, сообщает пресс-центр правительства региона.

"Органы исполнительной власти в соответствии с решением губернатора произведут перерасчет заработной платы. Это коснется более 85 тыс. человек. Также с 1 октября текущего года будет произведен перерасчет заработной платы государственных гражданских служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом всех изменений фонд заработной платы в 2019 году по отношению к прошлому году увеличится на 4,8 млрд. рублей и превысит 40 млрд. рублей.

Как сообщалось, в мае текущего года Томенко подписал пакет документов по увеличению расходов на заработную плату работников бюджетной сферы. С начала текущего года на 11% увеличена заработная плата работников, подпадающих под действие указов президента РФ от 7 мая 2012 года, на 15% - муниципальных служащих.