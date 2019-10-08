|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.10.19 09:32
Движение грузовых поездов по мосту в Крым запустят на полгода позже из-за найденной античной усадьбы
"Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", - отметили в министерстве транспорта РФ.
Ведомство документально оформило предложения по срокам открытия грузового движения и передало их в правительство России.
"Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года - для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом - в июне 2020 года - на мосту и подходах откроется грузовое движение", - сообщили в Минтрансе.
Археологи Российской академии наук (РАН) осенью 2018 года отмечали, что аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. "Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства. У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - говорил доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.
Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела.
Предполагается, что комплекс мог функционировать на протяжении 150 лет и, как минимум, дважды перестраивался под влиянием природных факторов или из-за смены владельца и функции поселения.
"Не исключено, что в какое-то время первоначально единая очень крупная вилла была разделена на две смежные усадьбы", - предполагает специалист Института археологии РАН Семен Ермолин.
Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября.
Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket