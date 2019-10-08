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Движение грузовых поездов по мосту в Крым запустят на полгода позже из-за найденной античной усадьбы

© РИА Новости. Дмитрий Горностаев
7 октября. Interfax-Russia.ru - Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту начнется не раньше июня 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, пассажирские поезда, как и планировалось, пойдут в декабре текущего года, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе России в понедельник.

"Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", - отметили в министерстве транспорта РФ.

Ведомство документально оформило предложения по срокам открытия грузового движения и передало их в правительство России.

"Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года - для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом - в июне 2020 года - на мосту и подходах откроется грузовое движение", - сообщили в Минтрансе.

Археологи Российской академии наук (РАН) осенью 2018 года отмечали, что аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.

Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. "Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства. У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - говорил доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела.

Предполагается, что комплекс мог функционировать на протяжении 150 лет и, как минимум, дважды перестраивался под влиянием природных факторов или из-за смены владельца и функции поселения.

"Не исключено, что в какое-то время первоначально единая очень крупная вилла была разделена на две смежные усадьбы", - предполагает специалист Института археологии РАН Семен Ермолин.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

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