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08.10.19 09:44
Главу курганского Шадринска выберут из четырех претендентов
По итогам проверки документов и собеседования конкурсная комиссия отобрала четверых претендентов на пост главы Шадринска. "Это предприниматели Михаил Богданов и Валерий Мурзин, сотрудники администрации города Виктор Ермишкин и Игорь Залящин", - отмечается в сообщении.
Заседание городской думы, в ходе которого пройдет голосование за кандидатов, состоится 10 октября.
Ранее сообщалось, что документы на участие в конкурсе подали шесть человек.
Так, документы поступили от гендиректора ООО "Мирабилис", депутата гордумы Богданова, первого замглавы администрации Шадринска Ермишкина, сотрудника горадминистрации Залящина, индивидуального предпринимателя Мурзина, менеджера фирмы Юрия Поникаровских и директора муниципального предприятия "Комбинат бытового обслуживания" Александра Хомякова.
Конкурсный отбор кандидатур на должность главы города в Шадринске проводится впервые.
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