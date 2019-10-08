Главу курганского Шадринска выберут из четырех претендентов

08.10.19 09:44

© РИА Новости. Сергей Пятаков

8 октября. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия Шадринска (Курганская область) рекомендовала депутатам для голосования четырех из шести заявленных кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам проверки документов и собеседования конкурсная комиссия отобрала четверых претендентов на пост главы Шадринска. "Это предприниматели Михаил Богданов и Валерий Мурзин, сотрудники администрации города Виктор Ермишкин и Игорь Залящин", - отмечается в сообщении.

Заседание городской думы, в ходе которого пройдет голосование за кандидатов, состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что документы на участие в конкурсе подали шесть человек.

Так, документы поступили от гендиректора ООО "Мирабилис", депутата гордумы Богданова, первого замглавы администрации Шадринска Ермишкина, сотрудника горадминистрации Залящина, индивидуального предпринимателя Мурзина, менеджера фирмы Юрия Поникаровских и директора муниципального предприятия "Комбинат бытового обслуживания" Александра Хомякова.

Конкурсный отбор кандидатур на должность главы города в Шадринске проводится впервые.