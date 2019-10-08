Арестованный по делу о гибели шахтеров экс-начальник рудника "Мир" найден мертвым в СИЗО

08.10.19 11:05

© РИА Новости. Алексей Филиппов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Один из бывших руководителей рудника "Мир" компании "АЛРОСА", накануне взятый под стражу в рамках расследования уголовного дела о гибели работников предприятия, покончил с собой в следственном изоляторе Якутска.

"В следственном изоляторе с признаками суицида обнаружили тело бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера, который являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Якутии.

По данному факту организована процессуальная проверка. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены иные неотложные проверочные мероприятия", - сказано в сообщении.

В пресс-службе управления ФСИН по Якутии агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердили факт обнаружения тела обвиняемого по делу об аварии на руднике "Мир" и сообщили, что по данному случаю их ведомство проводит проверку.

"По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - добавил собеседник агентства.

Компания "АЛРОСА" в свою очередь пообещала оказать помощь семье бывшего руководителя рудника "Мир" Алексея Бурксера, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Это трагическое событие - не только для семьи, но и всей компании. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям. Надеемся, что результаты проверки позволят выяснить все обстоятельства произошедшего. Семье Бурксера будет оказана материальная помощь", - приводятся в сообщении слова генерального директора "АЛРОСА" Сергея Иванова.

Как сообщалось, авария на руднике "Мир" в Якутии произошла в августе 2017 года. Спасти удалось 143 шахтера из 151, попавшего в зону разрушений и затопления. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели.

Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера рудника "Мир" Александру Манну предъявили обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

По версии следствия, в июле 2017 года в подземном руднике "Мир" в пределах границ опасных зон из-за ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника "Мир" знали о возникшей ситуации, они не остановили работу рудника и не вывели работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии.

В отношении обоих обвиняемых 7 октября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн - воспрепятствовать расследованию уголовного дела.