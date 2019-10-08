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08.10.19 10:02
Карантин по бешенству установлен в двух населенных пунктах Челябинской области
"Вышли распоряжения (о введении карантина - ИФ)", - сказал собеседник агентства, добавив, что в этих поселках подтверждено бешенство у кошки и собаки.
Распоряжения подписал губернатор области Алексей Текслер.
На время карантина в неблагополучных пунктах введен запрет на продажу, покупку и вывоз животных. Кроме того, бездомные кошки и собаки подлежат отлову и в случае подтверждения заболевания - эвтаназии.
"В неблагополучной зоне проводятся вакцинация животных, профилактические, дезинфекционные мероприятия, на территории этого неблагополучного района не допускается проведение выставок", - сообщил агентству представитель регионального Россельхознадзора.
Он отметил, что особый режим в этих населенных пунктах продлится как минимум два месяца, если не будет выявлено новых случаев бешенства.
Кроме того, представитель Минсельхоза добавил, что карантин планируют ввести еще в девяти неблагополучных пунктах, в одном из них подтвердилось бешенство у лисы. Это уже 49 случай заболевания у животных с начала года.
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