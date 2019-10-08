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08.10.19 10:11
Механизм отбора фильмов на получение субсидий недостаточно прозрачный, заявили в Счетной палате
"В состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, что создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов", - заявил на коллегии аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень, слова которого приводит пресс-служба палаты.
По данным Счетной палаты, всего с 2017 года объем субсидии федерального бюджета на производство и прокат картин составил 22,8 млрд рублей. Львиная доля из них - 78,6% или 17,9 млрд рублей - пошла на производство национальных фильмов. Отбор заявок на поддержку производства фильмов проводили экспертные советы, созданные Минкультуры. Счетная палата предлагает министерству пересмотреть данный механизм, так как в нынешнем виде он недостаточно прозрачен.
Отмечается, что в механизме отбора заявок также не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. "Например, министерство не учитывает успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе. Таким образом, механизм поддержки производства фильмов, когда результаты показа созданных картин не влияют ни на исполнение соглашения на предоставление субсидий, ни на получение средств поддержки в дальнейшем, создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета", - пояснил Мень.
Кроме того, как отметили в контрольном ведомстве, в министерстве отсутствуют документы федерального уровня, а задачи, указанные в стратегии, недостаточны. Все это привело к отсутствию ориентиров и направления развития на средне- и дальнесрочную перспективу отрасли.
"Фактически достижение среднесрочных целей Стратегии в области кинематографии оценивается одним целевым показателем - "доля фильмов российского производства в общем объеме". В данной связи представляется целесообразным разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, позволяющий, в частности, дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли", - заявил Мень.
Представитель Счетной палаты дал ряд рекомендаций по составлению нового документа. В частности, в нем необходимо прописать механизмы по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков.
"Стратегия предусматривает продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов и сериалов. При этом в проверяемый период количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% - до 8 млн человек. Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом", - отметил аудитор.
В целом, как уточняется в сообщении, Счетная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. В 2018 году на него приходилось 2,5% от мирового рынка - это 200 млн зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28,9%. По мнению контрольного ведомства, чтобы закрепить результат и выйти на указанную в Стратегии цель - 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году - нужно перенять успешную практику других стран.
В Минкультуры с выводами Счетной палаты согласны и готовы исправить недостатки. "Действительно, для нас важнейшим показателем являются зрители и сбор средств, но мы будем думать в рамках разработки стратегического документа и по другим показателям", - сообщил присутствовавший на коллегии заместитель министра культуры Павел Степанов, слова которого также приводит пресс-служба Счетной палаты.
"Что касается экспертов - был явочный порядок уведомления, эксперты не голосовали, если были заинтересованы в проекте. Фонд кино и министерство культуры четко за этим следят, но благодаря замечаниям, сделанным в ходе проверки, мы, конечно, изменим систему протоколирования, чтобы уже никаких вопросов не возникало", - сказал Степанов.
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