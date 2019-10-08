Механизм отбора фильмов на получение субсидий недостаточно прозрачный, заявили в Счетной палате

08.10.19 10:11

© РИА Новости. Сергей Пятаков

8 октября. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ предложила Минкультуры РФ пересмотреть механизм отбора фильмов на получение субсидий из федерального бюджета, так как он, по мнению аудиторов, недостаточно прозрачен.

"В состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, что создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов", - заявил на коллегии аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень, слова которого приводит пресс-служба палаты.

По данным Счетной палаты, всего с 2017 года объем субсидии федерального бюджета на производство и прокат картин составил 22,8 млрд рублей. Львиная доля из них - 78,6% или 17,9 млрд рублей - пошла на производство национальных фильмов. Отбор заявок на поддержку производства фильмов проводили экспертные советы, созданные Минкультуры. Счетная палата предлагает министерству пересмотреть данный механизм, так как в нынешнем виде он недостаточно прозрачен.

Отмечается, что в механизме отбора заявок также не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. "Например, министерство не учитывает успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе. Таким образом, механизм поддержки производства фильмов, когда результаты показа созданных картин не влияют ни на исполнение соглашения на предоставление субсидий, ни на получение средств поддержки в дальнейшем, создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета", - пояснил Мень.

Кроме того, как отметили в контрольном ведомстве, в министерстве отсутствуют документы федерального уровня, а задачи, указанные в стратегии, недостаточны. Все это привело к отсутствию ориентиров и направления развития на средне- и дальнесрочную перспективу отрасли.

"Фактически достижение среднесрочных целей Стратегии в области кинематографии оценивается одним целевым показателем - "доля фильмов российского производства в общем объеме". В данной связи представляется целесообразным разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, позволяющий, в частности, дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли", - заявил Мень.

Представитель Счетной палаты дал ряд рекомендаций по составлению нового документа. В частности, в нем необходимо прописать механизмы по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков.

"Стратегия предусматривает продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов и сериалов. При этом в проверяемый период количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% - до 8 млн человек. Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом", - отметил аудитор.

В целом, как уточняется в сообщении, Счетная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. В 2018 году на него приходилось 2,5% от мирового рынка - это 200 млн зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28,9%. По мнению контрольного ведомства, чтобы закрепить результат и выйти на указанную в Стратегии цель - 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году - нужно перенять успешную практику других стран.

В Минкультуры с выводами Счетной палаты согласны и готовы исправить недостатки. "Действительно, для нас важнейшим показателем являются зрители и сбор средств, но мы будем думать в рамках разработки стратегического документа и по другим показателям", - сообщил присутствовавший на коллегии заместитель министра культуры Павел Степанов, слова которого также приводит пресс-служба Счетной палаты.

"Что касается экспертов - был явочный порядок уведомления, эксперты не голосовали, если были заинтересованы в проекте. Фонд кино и министерство культуры четко за этим следят, но благодаря замечаниям, сделанным в ходе проверки, мы, конечно, изменим систему протоколирования, чтобы уже никаких вопросов не возникало", - сказал Степанов.