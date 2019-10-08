Более 9 тыс. толстолобиков, карпов и сазанов выпустили в пруды в Ингушетии

08.10.19 10:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 октября. Interfax-Russia.ru- ЮГ - Жители Ингушетии на свои средства закупили и выпустили в три пруда тысячи особей молодых рыб, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель общественной организации "Клуб любителей охоты и рыбалки" Умар Даурбеков.

"Местные рыбаки еще летом организовали сбор средств для закупки рыбы. На эти деньги купили рыбу и запустили по 1,5 тысячи рыб в два пруда в Сунже и Карабулаке и еще 6 тысяч - в Малгобекский пруд, который является самым крупный в регионе", - сказал Даурбеков.

По его словам, в пруды выпущена рыба таких видов, как толстолобик, белый амур, зеркальный карп, сазан.

"Все эти рыбешки размером с ладонь, мы взяли не мальков, потому что в Малгобекском пруду обитает хищная рыба, она могла съесть мальков, а мы выпустили более взрослых самостоятельных особей, чтобы окунь не смог им навредить. Запущенная нами рыба при хорошей среде и питании, а в прудах все для этого есть, сможет достигнуть веса в 20 с лишним кг", - отметил руководитель общественной организации.

По его мнению, важно, чтобы жители пока не отлавливали молодых особей, а дали им вырасти и увеличить свою популяцию в водоемах.