|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.10.19 10:27
Более 9 тыс. толстолобиков, карпов и сазанов выпустили в пруды в Ингушетии
"Местные рыбаки еще летом организовали сбор средств для закупки рыбы. На эти деньги купили рыбу и запустили по 1,5 тысячи рыб в два пруда в Сунже и Карабулаке и еще 6 тысяч - в Малгобекский пруд, который является самым крупный в регионе", - сказал Даурбеков.
По его словам, в пруды выпущена рыба таких видов, как толстолобик, белый амур, зеркальный карп, сазан.
"Все эти рыбешки размером с ладонь, мы взяли не мальков, потому что в Малгобекском пруду обитает хищная рыба, она могла съесть мальков, а мы выпустили более взрослых самостоятельных особей, чтобы окунь не смог им навредить. Запущенная нами рыба при хорошей среде и питании, а в прудах все для этого есть, сможет достигнуть веса в 20 с лишним кг", - отметил руководитель общественной организации.
По его мнению, важно, чтобы жители пока не отлавливали молодых особей, а дали им вырасти и увеличить свою популяцию в водоемах.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket