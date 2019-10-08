|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.10.19 10:38
Более 95% страховых случаев в Москве связаны с заливами квартир
"За 3 квартала 2019 года по программе страхования жилья москвичи получили 152,27 млн рублей выплат по страховым случаям, это на 16,85 миллионов больше размера выплат за аналогичный период прошлого года", - отметил руководитель департамента Максим Гаман.
Он подчеркнул, что из общего числа выплат 3940, то есть больше 95%, были связаны с заливами квартир в результате аварий систем водоснабжения, отопления, канализации.
В сообщении отмечается, что с начала года в рамках городской программы страхования жилья, больше 4,1 тысяч столичных семей получили выплаты по страховым случаям. Больше других воспользовались страховкой жители востока Москвы - ущерб был возмещен по 661 страховому случаю, всего жителям округа было выплачено 28,89 млн рублей.
Напомним, что городская программа добровольного страхования жилья работает в Москве с 1995 года. На сегодняшний день больше 2 миллионов московских семей имеют действующие договоры страхования.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket