Более 95% страховых случаев в Москве связаны с заливами квартир

08.10.19 10:38

© РИА Новости. Вадим Жернов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Больше 95% страховых выплат в Москве по городской программе связаны с заливами квартир, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

"За 3 квартала 2019 года по программе страхования жилья москвичи получили 152,27 млн рублей выплат по страховым случаям, это на 16,85 миллионов больше размера выплат за аналогичный период прошлого года", - отметил руководитель департамента Максим Гаман.

Он подчеркнул, что из общего числа выплат 3940, то есть больше 95%, были связаны с заливами квартир в результате аварий систем водоснабжения, отопления, канализации.

В сообщении отмечается, что с начала года в рамках городской программы страхования жилья, больше 4,1 тысяч столичных семей получили выплаты по страховым случаям. Больше других воспользовались страховкой жители востока Москвы - ущерб был возмещен по 661 страховому случаю, всего жителям округа было выплачено 28,89 млн рублей.

Напомним, что городская программа добровольного страхования жилья работает в Москве с 1995 года. На сегодняшний день больше 2 миллионов московских семей имеют действующие договоры страхования.