"Балтика" начала продажи безалкогольного пива в Индии

08.10.19 10:44

© РИА Новости. Игорь Михалев

8 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (принадлежит датскому Carlsberg) в пилотном режиме запустило продажи своего безалкогольного пива на электронной торговой В2С площадке Amazon в Индии, сообщает пресс-служба компании.

В дальнейшем планируется развитие портфеля, в том числе за счет других безалкогольных сортов. Индия занимает приблизительно 4% от пивного рынка Азии, но отрасль является достаточно сложной для экспорта пивоваренной продукции: в стране действуют заградительные пошлины на импортное пиво, а в каждом из 29 штатов есть свои законодательные ограничения в данной сфере.

По данным Euromonitor, большая часть продаваемого пива в стране относится к лагерам. "В Индии продуктовый e-commerce сектор сейчас весьма привлекателен для крупных производителей. Кроме того, с ростом урбанизации, увеличением численности среднего класса и усилением влияния западной культуры импортная продукция пользуется в Индии повышенным спросом, поэтому мировые пивные бренды, такие как "Балтика", становятся все более популярны среди индийских потребителей", - приводятся в сообщении слова старшего директора по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам компании Елены Вольгушевой.

"Балтика" представлена в Индии с 2012 года. В конце 2018 года компания открыла новый канал продаж в Китае - на торговой площадке Tmall.

Пивоваренная компания "Балтика" - крупнейший игрок на российском рынке пива. Компании принадлежат восемь заводов в России. Ее продукция представлена более чем в 75 странах. Carlsberg, основанный в 1847 году, является четвертым по величине производителем пива в мире. В портфеле компании более 500 торговых марок, в том числе Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Grimbergen и сидр Somersby.