Фестиваль "Дни Дальнего Востока" в третий раз пройдет в Москве

08.10.19 10:57

Фото с официального сайта мэра Москвы

8 октября. Interfax-Russia.ru - Жители и гости Москвы уже в третий раз смогут стать участниками фестиваля "Дни дальнего Востока", который пройдет со 2 по 14 декабря, сообщают организаторы.

Согласно программе, 2-го декабря на Новом Арбате откроется одноименная ярмарка, где гости смогут приобрести продукцию и сувениры мастеров регионов Дальнего Востока, посетить мастер-классы по кулинарии, традиционным ремеслам и танцам. Завершится ярмарка 8-го декабря.

Отмечается, что центральным событием станет фестиваль, который пройдет на площадке "Экспоцентра" с 12 по 14 декабря.

"Все желающие смогут принять участие в дискуссиях, посвященных трансформации экономики, образования, науки и культуры, а также узнать об основных трендах современной урбанистки, волонтерства и медиа", - говорится в сообщении.

На полях фестиваля пройдет ярмарка вакансий, олимпиада "Ближе к Дальнему", музыкальный и гастрономический фестивали.

"Дни Дальнего Востока" в Москве пройдут в третий раз. В прошлом году фестиваль посетило более 25 тыс. человек.