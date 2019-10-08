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08.10.19 10:57
Фестиваль "Дни Дальнего Востока" в третий раз пройдет в Москве
Согласно программе, 2-го декабря на Новом Арбате откроется одноименная ярмарка, где гости смогут приобрести продукцию и сувениры мастеров регионов Дальнего Востока, посетить мастер-классы по кулинарии, традиционным ремеслам и танцам. Завершится ярмарка 8-го декабря.
Отмечается, что центральным событием станет фестиваль, который пройдет на площадке "Экспоцентра" с 12 по 14 декабря.
"Все желающие смогут принять участие в дискуссиях, посвященных трансформации экономики, образования, науки и культуры, а также узнать об основных трендах современной урбанистки, волонтерства и медиа", - говорится в сообщении.
На полях фестиваля пройдет ярмарка вакансий, олимпиада "Ближе к Дальнему", музыкальный и гастрономический фестивали.
"Дни Дальнего Востока" в Москве пройдут в третий раз. В прошлом году фестиваль посетило более 25 тыс. человек.
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