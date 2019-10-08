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08.10.19 11:11
Жители Ярославля придумают логотип к 1010-летию города
Старт творческому состязанию дал мэр Ярославля Владимир Волков. Он считает, что в подготовку к празднованию юбилея должна быть вовлечена общественность.
"У такого важного праздника обязательно должен быть символ. Чтобы его выбрать, нужно обязательно посоветоваться с жителями. Поэтому я предлагаю объявить конкурс на лучший логотип к юбилею Ярославля", - приводятся в сообщении слова градоначальника.
Отмечается, что к участию в конкурсе допускаются не только профессиональные художники и дизайнеры. Свои работы могут прислать все желающие, кто умеет хорошо рисовать и работать в графических редакторах.
Конкурс продлится с 10 октября по 10 ноября 2019 года.
Ярославль отметит свое 1010-летие в следующем году.
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