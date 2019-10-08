Жители Ярославля придумают логотип к 1010-летию города

08.10.19 11:11

© РИА Новости. Артур Лебедев

8 октября. Interfax-Russia.ru - Мэрия Ярославля объявила городской конкурс на создание логотипа к 1010-летию города, сообщает пресс-служба мэрии города во вторник.

Старт творческому состязанию дал мэр Ярославля Владимир Волков. Он считает, что в подготовку к празднованию юбилея должна быть вовлечена общественность.

"У такого важного праздника обязательно должен быть символ. Чтобы его выбрать, нужно обязательно посоветоваться с жителями. Поэтому я предлагаю объявить конкурс на лучший логотип к юбилею Ярославля", - приводятся в сообщении слова градоначальника.

Отмечается, что к участию в конкурсе допускаются не только профессиональные художники и дизайнеры. Свои работы могут прислать все желающие, кто умеет хорошо рисовать и работать в графических редакторах.

Конкурс продлится с 10 октября по 10 ноября 2019 года.

Ярославль отметит свое 1010-летие в следующем году.